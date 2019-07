Ks. Lemański w Wyborczej ,,odważnie'' broni LGBT. Kiedy stanie w obronie najbardziej prześladowanej grupy?

JONASIK 27.7.19 11:13

Ja umieram ze śmiechu.

Jak to jest możliwe, że kościół/wierni prawie zupełnie nie zajmują się pedofilią w kościele.

Zupełnie nie zajmują się homoseksualizmem w kościele.

A z taką zajadłością atakują ludzi, którzy NIE są w kościele.

Szczególnie śmieszne jest to, że w tej walce używają argumentów teologicznych.

Wychodzi więc na to, że etyka katolicka ma dotyczyć nie katolików, a zupełnie nie dotyczy katolików. Normalne jaja.

Na koniec przypominam, że:

The Church teaches that gay people "must be accepted with respect, compassion, and sensitivity,"