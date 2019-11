Ks. Janusz Chyła: Kim jest Jezus?

Ci, którzy słuchali Jezusa i byli świadkami Jego cudów, ze zdumieniem pytali o źródło Jego mocy. Ewangelista Marek zapisał reakcje świadków na uwolnienie opętanego: „A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne»” (Mk 1,27). Podobne zdumienie towarzyszyło uczniom po uciszeniu przez Jezusa burzy na jeziorze: „Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: «Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»” (Mk 4,41). Jezus również dla osób, które z Nim się nie zgadzały, był postacią tajemniczą.