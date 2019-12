Ks. Isakowicz-Zaleski: 'Zapamiętajcie deklarację Hołowni ws. aborcji'. Dostaje się również Dudzie i PiS

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski odniósł się do deklaracji jednego z kandydatów na prezydenta, Szymona Hołowni na temat tzw. aborcji eugenicznej.

Do deklaracji Szymona Hołowni odniósł się na Facebooku ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

"To oznacza, że Szymon Hołownia, niedoszły członek zakonu dominikanów, ma ws. obrony życia te same poglądy, co władze PiS i prezydent Andrzej Duda oraz kandydatka PO Małgorzata Kidawa-Błońska i inni kandydaci lewicowi - czyli w imię 'zgniłego kompromisu' można zabijać poczęte osoby niepełnosprawne"-podkreślił duchowny, dodając, że słowa kandydata na prezydenta warto zapamiętać, aby nie być później rozczarowanym.