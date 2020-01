matis89 29.1.20 14:27

Bestia ma odniesienie do osób jak i do państw. Są dwie bestie osobowe czyli antychryst i jego Fałszywy Prorok czyli Bergoglio Nie Katolik. Inne odniesienie do bestii to po prostu szatan. A co do państw lub tego typu tworów to dzisiaj apokaliptyczną bestią walczącą z Bogiem jest Unia Europejska.