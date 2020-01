Ks. Bortkiewicz ostro o ataku na wolność na uniwersytetach

"Do niedawna funkcjonowało w przestrzeni filozofii pojęcie wolności słowa, które pozwalało na wyrażaniu poglądów w wypowiedzi. A wypowiedź polega ocenie w kategoriach prawdy lub fałszu. Dzisiaj natomiast o wiele bardziej powszechne staje się pojęcie wolności ekspresji. Poglądy stają się kwestią ekspresji opartej na emocjach, a tej nie można oceniać w kategoriach prawdy lub fałszu. I to przesunięcie ma swoje konsekwencje" - stwierdził ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr w programie "Myśląc Ojczyzna" Telewizji Trwam.

"Nikt nie poddaje analizie, że związek kobiety i mężczyzny jako jedyny może zostać uznany za małżeństwo i czy taki pogląd jest rzeczywiście radykalnie katolicki czy też może na przykład występował w pogańskim Rzymie czy innych kulturach. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że rektor przychyla się do ekspresji zarzutów urażonych studentów, którzy z pewnością są niezdolni do precyzyjnego wyrażenia powodów swojego urazu" - dodał, mówiąc o sprawie prof. Ewy Budzyńskiej.