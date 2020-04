Kosiniak-Kamysz pokonał Kidawę-Błońską. Druzgocąca porażka KO

Stachu 3.4.20 19:20



He, he, he, he, he ,he , nowe wpadki Kidawy ! Boże drogi to masakra ! Ta kobita udowadnia każdego dnia, że nie nadaje się wogóle do polityki ! Teraz to już nie są inspiratory lecz ispiratory !!!



Jak zostanę prezydentką i zwierzchniczką sił zbrojnych, to przywrócę do działania Wojskowe Służby Inspiracyjne (WSI) ! I będę prezydentką wszystkich Polsków, bo wszyscy będą musieli mnie słuchać – bez wyjątków ! A przez 5 lat mojej kadencji nauczę was kłamać, czytać z promptera i pieprzyć farmazony ! Wszędzie będzie zielono, rzeki będą płynąć i słońce będzie świecić ................................., a jak będzie powódź – to nie panikujcie, bo woda w końcu kiedyś spłynie do Baltyku – no ! I ubezpieczcie się ! A jak będziecie mieć mało forsy to bierzcie kradyty !