Koronawirus w polskiej gospodarce

Piotr Nowak 4.3.20 16:08

Staram się zrozumieć zwolenników i wyborców formacji politycznej PO, której członkowie są zawodowymi kłamcami, złodziejami i oszustami, i którzy są po prostu zdrajcami narodu polskiego. Mogę zrozumieć tych członków, którzy walczą o koryto, ponieważ mają z tego określone profity, ale ci zwykli zwolennicy tej partii nie mają z tego nic, a na dodatek są przez tych wybranych okradani, a to z wieku emerytalnego, a to z OFE, z WAT, z podatków, byli zmuszani do emigracji za pracą !

Zastanawiam się czym ci ludzie się kierują głosując na takich złodziei i nieudaczników. Jaką ci ludzie mają satysfakcję z tego, że głosowali na złodziei, którzy ich okradają ? Co ich zaśepiło czy ogłuszyło ? Ktoś powie, że to GW i TVN robi im wodę z mózgów, ale dzisiaj każdy może sprawdzić w internecie jaka jest prawda !

............................... żadna realna odpowiedź nie przychodzi mi do głowy poza - ich głupotą !