Kontratak Wałęsy: Perfidnym kłamcom odpowiadam...

Lech Wałęsa postanowił zabrać głos w sprawie ujawnionych przez portal TVP Info taśm, na których Leszek Miller mówi między innymi, że „Lechu, niestety, nie skakał przez żaden płot”. Były prezydent wypowiedział się w tej sprawie we wpisie na Facebooku.

„Jedna rzecz nie jest prawdziwa. Lechu, niestety, nie skakał przez żaden płot. On mówi, że przeszedł boczną bramą, a mi nieżyjący już komandor Marynarki Wojennej mówił, że tak naprawdę to go przywieźli”