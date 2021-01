Konferencja szefa MEN. Co z powrotem dzieci do szkół?

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował na dzisiejsze konferencji prasowej, że decyzja o powrocie uczniów do szkół zostanie ogłoszona dopiero w przyszłym tygodniu. Wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym, prof. Czarnek przedstawił zasady sanitarne dot. funkcjonowania placówek oświaty.

W czasie transmisji online zorganizowanej dziś wieczorem przez MEN, szef resortu prof. Przemysław Czarnek wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym przedstawili przygotowania rządu na powrót dzieci do szkół.

Minister Czarnek podkreślił, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, możliwe jest, iż najmłodsze dzieci wrócą do stacjonarnej nauki zaraz po feriach, czyli 18 stycznia. Zależy to jednak od sytuacji epidemicznej, dlatego decyzja zostanie podjęta dopiero w przyszłym tygodniu.

- „To nie jest ostateczna decyzja o powrocie do szkół. To jest ogłoszenie wejścia w fazę praktyczną przygotowań do ewentualnego powrotu. O tym, czy ten powrót nastąpi zdecyduje pan premier w przyszłym tygodniu, po dodatkowych konsultacjach z Radą Medyczną – mówił.

Jeśli dzieci wrócą do szkół, ich nauka odbywać się będzie w specjalnym reżimie sanitarnym. Każda klasa będzie musiała mieć własne godziny zajęć, aby różne grupy w szkole nie spotykały się na przerwach. Prof. Czarnek podkreślał znacznie podstawowych zasad, takich jak częste mycie rąk, wietrzenie sal oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

kak/rmf24.pl