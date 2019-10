Konfederacja znów mąci? Spór o usadowienie posłów w Sejmie

Wiesław Kaloryfer 30.10.19 9:27

Wcale się nie dziwię, że protestują p-ko usadzeniu ich z tyłu sali. Każdy praktycznie kadr z prac Sejmu skupia się albo na mównicy, albo na pierwszych ławach sejmowych. To nic innego jak próba marginalizacji ugrupowania w przekazach medialnych.



Za to kompletnie nie rozumiem żądania przez to ugrupowanie usadzenia ich pośrodku sali. Co by nie mówić w ugrupowaniu dominuje nurt narodowy, a ten jest stricte prawicowy. Jest (a przynajmniej było kiedyś) takie powiedzenie "na prawo ode mnie jest już tylko ściana". W Sejmie poprzedniej kadencji tak mógł powiedzieć PiS. Obecnie to dotyczy sie właśnie Konfederacji. Dlatego w tym wypadku faktycznie wygląda to jak mącenie.