Kolejne naciski Timmermansa na Polskę

Roman 19.12.19 17:34

Dokąd ten cymbał będzie jeszcze gadał takie głupoty? Niech to powie Niemcom. A swoją drogą powinni wpisać w preambule że religią ( i utopią) jest zielona energia! To nic nie da . Najwięksi " wytwórcy" CO 2 mają to gdzieś co głupia unia gada.