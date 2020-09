Kolejna prowokacja LGBT: ,,To nasz kraj, mamy prawo żądać więcej, niż tylko prawa do akceptacji’’

„Jeb**e się ignorancji” piszą aktywiści LGBT na profilu „Stop Bzdurom” po tym, jak zawiesili kolorową flagę na moście Świętokrzyskim w Warszawie. Przy okazji, poza rządem i policją, atakują też Tomasza Lisa i Agnieszkę Gozdyrę, którzy dołączyli do krytyków skandalicznej działalności Michała Sz. ps. „Margot”.

Aktywiści LGBT dokonali kolejnej prowokacji i umieścili kolorową flagę na moście Świętokrzyskim. Swoim wyczynem pochwalili się w mediach społecznościowych. Na profilu „Stop Bzdurom” wprost informują, że nie chcą tylko spokoju i akceptacji:

- „Jesteśmy pośród Was. Idąc ulicą nie wiesz czy to nie osoba idąca obok Ciebie zawiesi kolejnej nocy flagę. Jesteśmy równi Wam. Mamy prawo żądać więcej niż prawo do życia, niż prawo do spokoju, niż prawo do akceptacji (…). TO NASZ KRAJ. NASZ MOST. NASZE OBIE FLAGI - BIAŁO CZERWONA I TĘCZOWA. Bezwarunkowa solidarność idzie ramię w ramię z chęcią i potrzebą zmiany. Jesteśmy inne. Jesteśmy dumne i wściekle. I cytując klasyka: je…cie się ignoranci, dedykowany fak dla Was” – czytamy.

Przy okazji aktywiści atakują również dziennikarzy, którzy sprzeciwiają się stosowanym przez nich metodom:

- „Mam dość pie…enia Gozdyr i Lisów i innych o tym że musimy być grzeczni żeby dostać prawa. Bo ile mamy czekać 5, 10, 15 lat? Aż w końcu sojusznicy pozwolą nam być równi? Równe prawa to nie przywilej. Równe prawa teraz nie jutro” – piszą.

Lewicowi ekstremiści kolejni raz pokazują, że nie zależy im na dyskusji i równości, ale wszelkimi metodami chcą dążyć do rewolucji politycznej i obyczajowej w Polsce. Zdaje się już być tylko kwestią czasu, zanim w Polsce zobaczymy podobne sceny do tych, jakie dziś obserwujemy na zamieszkach organizowanych przez Antifę w USA.

kak/Facebook, wPolityce.pl