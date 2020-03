KO dalej lekceważy agresję w stosunku do wolontariuszy

Lennon 5.3.20 17:57

Cóż, niech Dudełe odetnie się od Tarczyńskiego.

No chyba że Dudełe to polski Kali. To wtedy jak pisał Sienkiewicz - Kalemu ukraść krowę - źle. Kali ukraść - dobrze.



Moralność Kalego (czy tam PIS, jeden PIeS)