Klapki damskie - wszystko co musisz wiedzieć o klapkach

Klapki to bardzo wygodne buty. Doskonale sprawdzają się w letnie, upalne dni. W zależności od rodzaju można je nosić zarówno podczas codziennych prac w ogrodzie, na zakupach a nawet jako uzupełnienie eleganckiej stylizacji wieczorowej. Zobacz, co musisz wiedzieć o klapkach damskich.

Idealne obuwie na lato i do domu

Klapki damskie to doskonałe obuwie na lato. Są lekkie i wygodne. W zależności od fasonu można je nosić zarówno podczas wykonywania codziennych prac domowych jaki i podczas eleganckiej kolacji w restauracji. Ponadto klapki to także doskonałe obuwie domowe. Wiele kobiet wykorzystuje je w roli praktycznych kapci.

Crocsy – klapki, które podbijają świat

W sklepach obuwniczych sieci CCC zarówno stacjonarnych jak i wirtualnych można znaleźć szeroką ofertę różnych klapek. Wśród najpopularniejszych są obecnie crocsy. To klapki wykonane z tworzywa sztucznego przypominającego wyglądem piankę. Są wodoodporne, trwałe i bardzo wygodne. Wiele dostępnych modeli posiada dodatkowo pasek, który zmienia je w sandałki. W crocsach chodzą wszyscy, niezależnie od wieku. Można sobie zadać pytanie, co w nich jest takiego, że podbiły polskie szafki z obuwiem? Przede wszystkim są bardzo uniwersalne. Można je założyć do letniej sukienki na spacer, świetnie nadają się do chodzenia po plaży ale również można w nich wejść do wody. Wiele kobiet wybiera je jako najwygodniejsze obuwie do prac ogrodowych. Crocsy to może nie najpiękniejsze klapki, ale z pewnością najbardziej uniwersalne.

Klapki skórzane

Skóra to najlepszy materiał na obuwie, niezależnie od jego fasonu. Klapki skórzane to doskonały wybór dla tych wszystkich pań, które cenią sobie jakość obuwia a zarazem wygodę. Klapki ze skóry doskonale nadają się do codziennego użytku, zwłaszcza wtedy, gdy za oknami upalne, letnie dni.

Ozdobne klapki

W ofercie sklepu CCC można znaleźć również wiele modeli klapek bardzo dekoracyjnych. Są to między innymi modne klapki z futerkiem, błyszczącymi cholewkami z brokatowych tkanin albo modele z kokardami i innymi ozdobami. Wszystkie one cieszą się ogromną popularnością w letnim okresie. Kobiety lubiące wyglądać elegancko chętnie kupują klapki na wysokim obcasie, które świetnie prezentują się w eleganckich i wieczorowych stylizacjach.

Jak nosić klapki?

Klapki to obuwie, które najczęściej noszone jest na gołe stopy. Niezależnie od wybranego modelu zakładanie ich do skarpetek uważane było za modowe foux pas. Warto jednak wiedzieć, że w ostatnich latach to się zmieniło i coraz częściej klapki łączone są z dobranymi do ich stylu skarpetkami. Obecnie klapki damskie połączone ze skarpetką w tym samym lub podobnym kolorze pojawiają się coraz częściej w letnich stylizacjach celebrytów i nie tylko. Choć skarpetki z klapkami to jeszcze dla wielu odważne połączenie to może warto się przełamać i spróbować również takiej kombinacji podczas letnich spacerów?

Klapki damskie to bardzo modne i wygodne obuwie letnie. Obecnie najpopularniejszymi klapkami są wielofunkcyjne crocsy. Niestety nie nadają się one do wyjściowych stylizacji, dlatego warto mieć w swojej garderobie także bardziej eleganckie klapki z dekoracyjnymi dodatkami, które sprawdzą się nie tylko podczas codziennego wykonywania obowiązków, ale także świetnie będą wyglądały w bardziej eleganckich zestawieniach.