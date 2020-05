Kłania się Humanae vitae. Katolicka organizacja w USA promuje antykoncepcję

Mimo że w przeszłości urzędnicy kościelni twierdzili, iż CRS nie wykorzystuje tych części programów, które są sprzecznych z nauczaniem Kościoła katolickiego, to Hichborn zwraca uwagę na fakt płacenia za ich wykorzystanie. Tymczasem „Go Girls” zaleca stosowanie antykoncepcji i pochwala masturbację, pokazuje też za pomocą grafiki, jak stosować prezerwatywy. Podobnie używanie antykoncepcji promuje „Aflateen”. Na dodatek CRS rekomenduje ten program innym agencjom. Macierzysta firma związana z „Aflateen” o nazwie Aflatoun, z którą CRS utrzymuje współpracę, z kolei wspiera finansowanie aborcji.

Lepanto Institute wzywa zarówno świeckich, jak i duchownych do podpisywania petycji domagającej się dochodzenia w sprawie działalności CRS, które byłoby przeprowadzone przez niezależne organa. Nie może bowiem być tak, że zwykli katolicy sponsorują działalność organizacji, która wbrew ich oczekiwaniom promuje nauki sprzeczne z doktryną Kościoła, zamiast dostarczać pomoc ubogiej Afryce. Mimo to wciąż nie ma reakcji ze strony biskupów, z wyjątkiem teksańskiego biskupa Josepha Stricklanda, który stwierdził, że jeśli Lepanto Institute przedstawia prawdę, to należy działalność CRS sumiennie zbadać.