Kiedy znów odwiedzimy fryzjerów? Szef KPRM odpowiada

Elektor 4.5.20 12:25

Nie ma żadnego problemu. Chodzę do prywatnego mieszkania, elegancko i taniej niż w salonie. A jeszcze golniemy po jednym z fryzjerem, miło, sympatycznie, kultura.

Wierchuszka bandy PiS tez nie ma z tym problemu, zawsze starannie ostrzyżeni, uczesani, tez nielegalnie ich strzygą. No może poza min. Szumowskim, ale ten celowo robi się na menela, że niby tak pracuje dla nas, się poświęca ehhehe to niezła ściema, bo sporo ciemnoty się nabrało.