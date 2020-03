Kidawa-Błońska: Trzeba zniszczyć wszystkie opłaty, ale... nie jestem dobra w ekonomii

W odpowiedzi na pytanie, co to jest „opłata prolongacyjne”, odpowiedziała:

- To są wszystko opłaty, które… Jeżeli podnosimy… Opłaty, które są związane… Nie jestem dobra w ekonomii - od razu to mówię. To są opłaty, które są za przedłużanie. Jeżeli się opłaca kredyty, przedłuża się te wszystkie. To są koszty opłat