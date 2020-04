KE wszczyna procedurę przeciwko Polsce. Ministerstwo Sprawiedliwości: To całkowicie bezpodstawne

ladychapel 30.4.20 12:13

Kiedy jedna osoba mowi ci, ze jest z toba cos nie teges - mozesz to olac.

Kiedy mowia ci to dwie osoby lub wiecej - powinienes sie zastanowic.

Kiedy wszyscy w okol ci to mowia a ty nadal twierdzisz, ze sa w bledzie - znaczy zes naprawde wariat.