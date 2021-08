KE gotowa na wprowadzenie nowych sankcji dla reżimu Łukaszenki wz. z naruszaniem granic krajów Unii Europejskiej

– To jest całkowicie nie do przyjęcia. To kolejny przykład bezczelnego lekceważenia przez reżim praw podstawowych, godności ludzkiej i międzynarodowych zobowiązań Białorusi – powiedział PAP rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano odnosząc się do działań władz Białorusi związanych z przepychaniem siłą nielegalnych imigrantów z Białorusi na teren krajów Unii Europejskiej.

Na terytorium Białorusi, tuż przy granicy z Polską, od kilku dni koczuje grupa kilkudziesięciu osób. Są w trudnej sytuacji, ponieważ nie mogą ani wejść do Polski, ani cofnąć się na Białoruś. Pomo została im udzielona przez wolontariuszy z fundacji „Ocalenie” oraz mieszkańcy. Ta pomoc dalej jednak nie jest możliwa.



– Mamy do czynienia z dramatyczną sytuacją, w której autorytarne państwo białoruskie próbuje wykorzystać nieszczęśliwych, poszkodowanych ludzi do pewnego rodzaju akcji politycznych – powiedział w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk pytany o tą sytuację.



Z kolei Stano poinformował, że UE jest gotowa na wprowadzenie kolejnych sankcji wobec reżimu Łukaszenki, jeśli ta nie zaprzestanie bezprawnych działań.

– Ściśle współpracujemy z władzami Polski, by wspierać je w skutecznym zarządzaniu granicami – powiedział rzecznik KE.

– Instrumentalne traktowanie migrantów do celów politycznych, które obserwujemy w ostatnich tygodniach ze strony władz Białorusi, pokazuje, że reżim Łukaszenki nie zna granic w wykorzystywaniu cierpienia tych osób – podkreślił Stano.

Wojsko Polskie uszczelnia granice z Białorusią. Jestem w stałym kontakcie z dowódcami. Żołnierze ułożyli już ponad 100 km ogrodzenia na pasie granicznym. Rozpoczynają też układanie kolejnych 50 km. pic.twitter.com/QGTVjcSOvJ — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 19, 2021

