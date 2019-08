Katastrofa ekologiczna w Warszawie! Władze ukrywały awarię oczyszczalni ścieków?

Maciek Arczyński 28.8.19 19:19

Co prawda p. Marią nie jestem, ale tak... co tam słychać u kolegów na zamku w Puszczy Noteckiej?



Ze dwa dni temu produkował się w TVP Info pan poseł Sachajko, Kukiz15. Pan poseł co to nie tak dawno był w grupie pomstującej na PSL dziś pomstuje na PiS. Straśnie był oburzony, że w ramach walki z ASF nie wyrżnięto wszystkich dzików jak to robią w Niemczech czy we Francji. Może to i racja choć jak mu przypomniano niedawne lewackie obiekcje, że PiS urządza Holokaust dzików bo chce odstrzelić ich trochę to zbył to lekceważeniem. A ja bym chciał wiedzieć czy wtedy p. poseł Sachajko był za PiS-em, przeciw czy może raczej taktownie milczał by się różnym paniom Joasiom dwojga nazwisk i paniom Spurkom nie narazić?