Kard. Ranjith domaga się zakazu eksperymentów z wirusami

Stały czytelnik 20.3.20 8:51

Pierwszą cnotą kardynalną jest roztropność – znaną także pod nazwą „woźnicy cnót” - ponieważ to ona pomaga zachować kontrole nad sobą. Innymi słowy, roztropność moderuje inne cnoty. Oto jak definiuje ją Katechizm:



Roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. ‘Człowiek rozumny na kroki swe zważa’ (Prz 14, 15).



Czy możesz zacytować te swoje posty, które upewnią mnie, że jesteś człowiekiem rozumnym?