Kard. Burke: Polityk, który popiera aborcję nie może przystępować do Komunii św.

Kardynał Raymond Burke w zeszłym tygodniu co najmniej dwukrotnie odniósł się publicznie do problemu walki z zabijaniem nienarodzonych dzieci. W wywiadzie telewizyjnym dla „Fox News” podkreślił, że polityk, który popiera aborcję nie może przystępować do Komunii św. Z kolei w swoim kazaniu, które wygłosił w czasie Mszy św. przed Marszem dla Życia, wezwał, by nie ustawać i nie zrażać się w walce ze złem aborcji.