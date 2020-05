Kamiński: Wyborów w czerwcu nie można rozpisać z powodów Konstytucji

Jakim prawem ob. Kamiński? 26.5.20 14:41

Konstytucja mówi, że wybory muszą się odbyć niepóźniej niż 75 dni przed upływem kadencji prezydenta.



No i co ob. Kamiński, chcecie łamać konstytucje?

Nie ma najmniejszech powodów aby ogłaszać stan wyjątkowy.



NO WIĘC CO?