Kaleta wyjaśnia Olejnik, czym jest ideologia LGBT: To neomarksizm

Gościem w programie „Kropka nad i” na antenie TVN24 był wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Jednoznacznie opowiadająca się po stronie jednego ze swoich gości prowadząca program Monika Olejnik pytała, czym jest ideologia LGBT. Polityk PiS wytłumaczył więc dziennikarce to zagadnienie.

Udzielając wywiadu Wirtualnej Polsce ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher stwierdziła, że w kwestii LGBT Polska jest „po złej stronie historii”.

- „Polska jest po dobrej stronie, która broni praw rodziny, trwałości związku kobiety i mężczyzny, rodziny, która jest przez ideologię gender w destrukcji” – mówił dziś w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Na to prowadząca program Monika Olejni pytała, co to jest „ideologia LGBT”.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości odpowiedział jej więc, że jest to ideologia, która przez dekonstrukcję ludzkiej płciowości dąży do dekonstrukcji rodziny:

- „Jest to zbieżne z neomarksistowskim poglądem, który rodzinę stawia jako wroga” – mówił Sebastian Kaleta.

To bardzo zirytowało przewodniczącego SLD, który stwierdził, że dla „normalnego człowieka” jest to „zupełnie niezrozumiałe”. Oskarżał też wiceministra o „szczucie” na mniejszości seksualne, powołując się na samobójstwa wśród homoseksualistów:

- „Pan uprawia szantaż emocjonalny” – odpowiedział Czarzastemu Kaleta.

kak/TVN24, wPolityce.pl