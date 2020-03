Kaleta o Szczurku: jeżeli on jest dziennikarzem to ja jestem koszykarzem NBA

- „Chciałbym się również odnieść do bardzo niepokojącego stanowiska pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która to pytana o stosunek do współpracy Platformy Obywatelskiej z autorem profilu SokzBuraka, jak również o stosunek do ataku na wolontariusza, który zbierał podpisy dla pana prezydenta Andrzeja Dudy. Zapytana była, czy się odcina od tego typu osób, spraw. Stwierdziła kategorycznie, że od nikogo się nie zamierza odcinać" – mówił wiceminister.