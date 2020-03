Jutrzejsze posiedzenie Sejmu jednak zdalne. Posłowie zdecydowali

man.of.Stagira 26.3.20 20:15





„Z sali plenarnej: Kiedy Lewica nie zagłosowała zgodnie ze spodziewaniem PO, pan poseł Sławomir Nitras powiedział: „Kiedy będziemy rządzili z Konfederacją, to my będziemy rządzili, a Konfederacja zajmie się Wami”” - czytamy we wpisie rzecznik Lewicy Anny-Marii Żukowskiej.



Od pomarańczowego do brunatnego jeden krok



- podsumowała wpis Żukowska.



ALE k i e d y rok temu pisałem Wam, że głosowanie na KONFEDERACJĘ to jest Giertych Plus dla Polski i sojusz PO-Konfederacja, wtedy nikt z Was nie chciał mnie słuchać.



.

TO teraz POsłuchacie, cieniasy pseudo-prawicowe...niektóre...





ot, co...