Józef Orzeł: Wypisałbym Gowina z ,,dobrej zmiany''

"Pan Gowin dobrze wie, ale jak nie wie, to powinien się wypisać z funkcji, że na uczelniach, także dzięki jego ustawie Nauka 2.0, rządzi wyłącznie lewica. Także na uczelniach katolickich. To nie jest tak, że tam lewicy nie ma, to nie jest tak, że tam nie ma gendera. Tam są studia genderowe, a studia genderowe, jak ktoś rozsądnie napisał, kogo one tam wychowują i do czego: one wychowują wyłącznie do wojny genderowej (bo do czego by miały?), to żadna nauka nie jest, to jest co najwyżej podręcznik walki, to co one tam robią – i z nich się pewnie rekrutują i będą rekrutować ci seksedukatorzy, co chcą do naszych szkół wchodzić i dzieci nam deprawować. Czyli pan Gowin wie, czego chce. On chce mieć uczelnie, na których panuje ideologia gender. Bo ona już tam panuje, bo tam panuje już od dawna ideologia lewicowa" - wytłumaczył Orzeł.