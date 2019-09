Josef Neckermann i jego złote interesy z nazistami

Josef Neckermann w powojennych Niemczech był jednym z najbardziej szanowanych i najbogatszych przedsiębiorców. Niemcy uwielbiali go także jako zdobywcę sześciu olimpijskich medali. Jak się jednak okazuje, historia Neckermanna jest niezwykle mroczna.

W tekście zatytułowanym „Josef Neckermann. Mroczna przeszłość powszechnie szanowanego niemieckiego biznesmena” Dariusz Kaliński na łamach portalu „Wielka Historia” opisuje między innymi sposób, w jaki Neckermann doszedł do swojej fortuny.

Dodaje, że w 1933 roku przedsiębiorca ten wstąpił do SA, po dwóch latach z kolei został członkiem partii nazistowskiej. Jego firma zwiększyła zaś swój stan posiadania po tym, jak w życie weszły tzw. norymberskie ustawy rasowe, które drastycznie ograniczały prawa obywatelskie żydowskich obywateli Niemiec.

Później, w roku 1938 Neckermann za „śmieszną kwotę 2,3 miliona marek” przejął dzieło życia Karla Amsona Joela, który był właścicielem trzeciej w Niemczech pod względem wielkości nowoczesnej firmy wysyłkowej z branży tekstylnej. Co więcej – Joel pieniędzy w życiu nie zobaczył. Gdy o nie zapytał, obecny na spotkaniu teść Neckermanna miał mu zasugerować, by ten pomyślał raczej o swoim bezpieczeństwie.

W trakcie wojny szwalnie Neckermanna przerabiały między innymi zagrabione Żydom w gettach i obozach koncentracyjnych ubrania. Żydów wykorzystywał on też do niewolniczej pracy przy maszynach do szycia. Zarobił też krocie na gigantycznym kontrakcie na wyprodukowanie trzech mundurów zimowych dla Wehrmachtu.