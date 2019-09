Jerzy Bukowski: Ryk lwa i pisk myszy

Spoko 8.9.19 11:15

Oglądałem konwencję PSL i wystąpienie Kamyka i muszę obiektywnie stwierdzić, że było dobre. Mówiąc o programie, mówił dokładnie to czego PSL nie zrobił przez 12 lat w koalicjach rządzących, a szczególnie w rolnictwie ! No jak można być tak cynicznym żeby przez 12 lat, wraz z SLD i PO, kłamać i kraść, a dzisiaj ogłasza, że to zrobią ! To co ? To ten idiota myśli, że Polacy mu w to uwierzą ?! Z zawodu lekarz, a wraz z PO doprowadzili służbę zdrowia na skraj przepaści ! Panie Kamyk, a tęcza zboczków to flaga spółdzielczości. Propagujcie ja !!!