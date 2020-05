Jerzy Bukowski: Opozycja zawsze będzie krytykować Telewizję Publiczną

Leszek 24.5.20 10:01

Jaka opozycja , ją nie jestem opozycją, chyba tylko wtedy gdy mamy do czynienia z nagminnym ķłamstwem.



A od kiedy jest to pudło w domach zawsze sączyło się kłamstwo, obłuda i manipulacja.





Teraz mamy 24 godziny kłamstwa.



Ja tylko róże kolory tej kłamliwe propagandy.



To środek do formowania debilnego społeczeństwa.



Doskonałym przykładem jest koronaświrus.



Nikt go nie widział a wmawia się że na świrusa ludzie umierają.



I większość uległa manipulacji.



Ludzie kochają kłamstwo i nienawidzą prawdy, dlatego jest tok łatwo manipulować ludźmi.





Trzeba być ślepym, głuchy, upośledzonych, jednym słowem być idiotą aby tym kretynom ufać.