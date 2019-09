Jerzy Bukowski: Dwa ważne przedwyborcze pytania

panie zBukowski! to tak dla przypomnienia o zmianie zdania...



"W żadnym wypadku nie zostanę premierem, jeśli mój brat Lech wygra wybory prezydenckie. Byłaby to sytuacja nie do zaakceptowania przez polskie społeczeństwo"



(obietnica Jarosława Kaczyńskiego; premiera w latach 2006-07 ,z wyborów z 2005 r.)

