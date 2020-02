Jeden po zawodówce wystarczy!

Leszek 9.2.20 15:49

Jedynie Krzysztof Bosak będzie prezydentem dbającym o Polskę i Polaków.



Będzie dumnie reprezentował Polskę.



Nie będzie posłusznie stał przy biurku Trampka , jak on sam siedzi.



Nie będzie jeździł do Izraela po wytyczne.



Ani się obsciskiwał z Putinem, jak to czynił Donaldinio.



Donald tylko banknoty widzi, jak to z lokalami bywa.



A skąd kaczki, Donald miały kasę,....od mocodawców....takie pędraki



Szambo nie perfumeria....i co z tego, że idiotą nauki pobiera.