Jaś Kapela ukrywa gwałcicieli. Czy zgodnie z prawem może mieć poważne kłopoty?

- Wiele osób traktujących niedawny wywiad jako źródło treści humorystycznych pomija pewien dość ważny aspekt tej rozmowy. Mianowicie to, że Jaś Kapela jasno w niej stwierdza, że osobiście zna gwałcicieli, ale nie zamierza zgłaszać ich na policję – czytamy na profilu Wojna Idei na Facebooku.

Twórca kanału Wojna Idei, Szymon Pękala, opublikował właśnie na portalu bezprawnik.pl tekst, w którym analizuje, czy Jaś Kapela może zostać poddany sankcjom prawnym za fakt ukrywania gwałcicieli, których – jak miał okazję powiedzieć – zna.

- Jaś Kapela jasno w niej stwierdza, że osobiście zna gwałcicieli, ale nie zamierza zgłaszać ich na policję – pisze Pękała.

- Zauważmy, że gwałt jest w Polsce przestępstwem ściganym z urzędu, a ponadto: 304 § 1 k.p.k. „Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję” - czytamy dalej.

- Jaś Kapela wiedział, ale nie powiedział. Oznacza to, że Jaś Kapela teoretycznie mógłby obawiać się sankcji prawnej, z groźbą więzienia włącznie, ale jedynie gdyby udowodniono, że wiedział o popełnieniu tych konkretnych rodzajów gwałtu. Bez tego może on spać spokojnie - wyjaśnia Pękala.

Co Jaś Kapela powiedział u Stanowskiego w Kanale Sportowym?

[Jaś Kapela] Znam wystarczająco dużo gwałcicieli i zgwałconych osób.

[Krzysztof Stanowski] Znasz gwałcicieli?

[Jaś Kapela] Tak.

[Krzysztof Stanowski] Ale na wolności są czy w więzieniu?

[Jaś Kapela] No, wszyscy są na wolności. A znasz jakichś skazanych gwałcicieli?

(…)

[Krzysztof Stanowski] No dobra, mówisz, że znasz dużo gwałcicieli. To co zrobiłeś z tą wiedzą, że oni są gwałcicielami?

[Jaś Kapela] Wspieram ofiary tak jak umiem. Jeśli sobie tego życzą.

[Krzysztof Stanowski] Ale nie, nie mówię co dla ofiar zrobiłeś, tylko co zrobiłeś przeciwko tym gwałcicielom?

[Jaś Kapela] (śmiech) Nie jest to twój interes.

[Krzysztof Stanowski] Czyli nic?

(…)

[Krzysztof Stanowski] Ja bym poszedł na policję na przykład.

[Jaś Kapela] No, jeśli ofiara sobie tego nie życzy no to…

