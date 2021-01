Jarosław Kaczyński: Zło dzisiaj atakuje Kościół, który jest w centrum naszej tożsamości. Trzeba to zło odrzucić

- Dzisiaj odrzucenie zła jest czymś niezwykle istotnym, bo to zło atakuje - atakuje nasz kraj, naszą ojczyznę, nasz naród, atakuje instytucję, która jest w centrum naszej tożsamości - atakuje Kościół, Kościół katolicki - powiedział dzisiaj w Starachowicach wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W dniu dzisiejszym Jarosław Kaczyński wziął udział w nabożeństwie w wigilię rocznicy śmierci jego matki Jadwigi Kaczyńskiej, która urodziła się w Starachowicach.

- To było zawsze dla niej bardzo, bardzo ważne miejsce. Miejsce o którym niezwykle często opowiadała mojemu śp. bratu i mnie od dzieciństwa, tak że czasem mieliśmy wrażenie, że sami tutaj mieszkaliśmy – powiedział prezes PiS.

Przed kościołem, w którym odbywała się msza, znajduje się panteon osób zasłużonych dla miasta i Polski.

Nawiązując do niezłomnej postawy tych Polaków Jarosław Kaczyński powiedział:

- dzisiaj odrzucenie zła jest czymś niezwykle istotnym, bo to zła atakuje - atakuje nasz kraj, naszą ojczyznę, nasz naród, atakuje instytucję, która jest w centrum naszej tożsamości - atakuje Kościół, Kościół katolicki.

Prezes PiS stwierdził, że po raz pierwszy zdarza mu się przemawiać w tym miejscu, ponieważ przed kościołem stali ludzie, którzy służą "najgorszej sprawie, służą sprawie niszczenia Kościoła, niszczenia naszego narodu".

- To jest coś, o czym musimy pamiętać, musimy mieć to w swojej świadomości, ale musimy mieć także w sobie wolę, bardzo silną wolę, by się temu przeciwstawić, by tę walkę o polską tożsamości, o przyzwoitość w naszym życiu publicznym wygrać - podkreślił.

mp/tvp info/pap/niezalezna.pl