Jarosław Kaczyński człowiekiem roku ,,Gazety Polskiej''. ,,Zwyciężymy. Dobro musi pokonać zło''

Elektor 16.2.20 19:14

Pan Kaczyński plecie kompletne głupoty. Jeśli dobro ma pokonać zło a to wy jesteście złem, nikt tak jak wy nie okradał nas Polaków, to wy musicie zostać pokonani. Jesteście bandą cynicznych złodziei Bogiem sobie ryje wycierającą. I tyle. po trupach smoleńskich dorwaliście się do koryta i robicie co chcecie. Co chwilę okładacie nas podatkami, bierzecie sobie pieniądze na co wam się podoba nawet na propagandę. Osobnik wystawiony przez was na prezydenta RP podpisuje wszystko co mu podsuniecie. Miejmy nadzieję, że w maju chociaż on zostanie odsunięty od koryta co już byłoby kijem w szprychy waszego taśmociągu ustawowego. Zło musi zostać pokonane, a wy jesteście złem.