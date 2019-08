Janusz Szewczak: Co groźniejsze dla Polski, ,,Wspólnota Chamów'' czy ,,Wspólnota Głupców''?

Niewątpliwie jednak obok owej „Wspólnoty” istnieje dziś po stronie opozycji również „Wspólnota Głupców” oraz „Wspólnota Kłamców”, bo gdzie dziś są prof. L.Balcerowicz, który obwieszczał katastrofę gospodarczą rządu PIS, gdy dziś niemieccy eksperci i politycy mówią o Polsce jak o nowym cudzie gospodarczym, gdzie jest główny ekonomista PO dr A.Rzońca, który zapowiadał 100mld zł deficytu budżetowego gdy ten niewiele przekroczył 5mld zł w I połowie 2019 roku. Gdzie są ci „dzielni” neoliberałowie, którzy wieszczyli Armagedon i drugą Grecję. Gdzie jest cichy jak nigdy „Król Europy” D.Tusk, gdzie jego biały koń i perspektywa pałacu prezydenckiego? Któż jak nie członek owej wspólnoty poseł PO M.Kierwiński, który oskarża obecny rząd o to, że to „władza, która podchodzi bez jakiegokolwiek szacunku do publicznych pieniędzy”, choć to przecież rząd PO-PSL, nie tylko przyzwolił na wyłudzenie i kradzież aż 262mld zł wpływów podatkowych z VAT-u, choć jak twierdził świadek komisji śledczej, szef związku celników Sł.Siwy, nie tylko to tuszował, ale momentami wręcz wspierał. To przecież przedstawiciel ugrupowania, które wyprzedało nie tylko Ciech, PKP Energetyka, ale nawet kolejkę na Kasprowy Wierch.



To przecież wspólnota takich polityków również jak przewodniczący klubu POKO, Sł.Neuman czy były minister poseł PO St.Gawłowski, którzy sami mając poważne zarzuty prokuratorskie, straszą polityków PiS więzieniem. To przecież znany profesor prawa UW M.Płatek wspierająca Wiosnę i R.Biedronia, która stwierdziła, że w małżeństwach homoseksualnych rodzi się więcej dzieci niż w heteroseksualnych. To również słabiusieńka aktorka M.Cielecka tak przyjazna opozycji, która dziwi się, że jest podział na odmienne płcie, czy też inna gwiazda show-biznesu, która chce opuścić kościół katolicki gdyż ten ma niewłaściwy stosunek do masturbacji, nie wspominając już o nowej wschodzącej gwieździe PO prezydent Gdańska A.Dulkiewicz, która będzie 1 września debatować wspólnie z niemieckim pisarzem, który z kolei twierdzi, że pancernik Schleswig Holstein był statkiem pasażerskim oraz zamierza radośnie uczcić rocznicę wybuchu II wojny światowej, które wywołało podobno złe zło. Wydaje się, że nawet głupota nie powinna zwalniać od myślenia, kiedy nie ma miejsca na odrobinę zdrowego rozsądku, bo przyzwoitości od tych ludzi nie możemy wymagać.



Jak twierdził wielki uczony Albert Einstein tylko dwie rzeczy są nieskończone: „Wszechświat i ludzka głupota. Tylko jednak co do tej pierwszej są pewne wątpliwości”. Już starożytni jednak twierdzili, że „kiedy głupi ucierpi, to mu się oczy otworzą” i ten moment dla totalnej opozycji zbliża się w sposób nieubłagany. Bo jest rzeczą niezwykle groźną dla każdego kraju, nie tylko owa „Wspólnota Chamów”, ale również gdy umysły przeciętne i pokrętne charaktery widząc swoją głupotę i zakłamanie starają się narzucić te cechy wszystkim innym w debacie publicznej. Politycy POKO i celebryci wspierający totalną opozycję już dawno przekroczyli wszelkie bariery rozumności i dobrego smaku, kompletnie nie trzymają już żadnych standardów. Nie od dziś wiadomo, o czym pięknie pisał A.Fredro:” Głupoty straszna potęga, ziemię burzy piekła sięga”.



Janusz Szewczak