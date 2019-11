Janusz Korwin-Mikke: Krytyka lewaków wobec PiS jest bez sensu

Wies 20.11.19 13:00

Ale jego wpis też jest bez sensu bo dostęp do służby zdrowia i edukacji powinien być taki sam dla biedaka i bogacza. Oczywiście mam na myśli to co możne zrobić państwo w ramach swoich możliwości i w granicach rozsądku. Np. leczenie raka powinno być dostępne dla bogatych i biednych a dajmy na to operacje plastyczne poprawiające urodę już nie musza być dostępne dla biedaków bo to nie jest konieczne. Zresztą zęby Korwin sobie wstawił chyba w prywatnej przychodni. Taką mam przynajmniej nadzieję. Chociaż pieniądze mogły być już "socjalistyczne" z pensji w PE. PW i UW powinny być dostępne dla biedaka i bogacza a Cambridge o Oxford to już nie koniecznie.