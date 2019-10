Jan Pietrzak dla Frondy: Dziękuję kochanemu narodowi polskiemu- nie dał się zbałamucić szajce oszustów

Jan Pietrzak, satyryk, publicysta: Oceniam bardzo pozytywnie, cieszy mnie niezmiernie, że olbrzymia praca, jaką wykonało Prawo i Sprawiedliwość w celu naprawy Polski, nie poszła na marne, że społeczeństwo się na tym poznało i nie dało się zbałamucić szajce oszustów, którzy udają polityków, a w rzeczywistości szkodzą Polsce- taką mamy teraz „opozycję”... Jestem bardzo zadowolony, gratuluję mojemu kochanemu narodowi polskiemu, że udało się wygrać w wyborach. Jak widać, musimy z okopów iść na bagnety. Żeby wygrać wolność, niepodległość, możemy iść z kartką wyborczą do komisji i potwierdzić tę wolność, którą wybraliśmy już w 2015 r.i nie oddać władzy już nigdy tym szajkom wydrwigroszy, oszukańcom, którzy tu przez długie lata rządzili. Raz jeszcze zatem powtórzę, że jestem bardzo szczęśliwy, na moje stare lata to naprawdę jest niezła sytuacja, cieszy mnie, że dożyłem takich czasów.

No, różne rzeczy tam się stały, zarówno lepsze, jak i gorsze. Ale najważniejsze, że Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie potwierdziło swoją przewagę. A to, że są jakieś przetasowania, jest zupełnie naturalne. Na tym właśnie polegają demokratyczne wybory. Na tę chwilę trudno coś więcej powiedzieć, dopiero później, kiedy zobaczymy, którzy kandydaci z poszczególnych partii uzyskali mandaty, to będziemy zastanawiać się, jak to skomentować mocniej. Jak na razie jest jednak bardzo dobrze, daj Boże, Polakom, żeby udało się potwierdzić naszą wygraną, potwierdzić to, że wybraliśmy znów wolność i niepodległość.