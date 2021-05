Jan Paweł II: Bez Chrystusa człowiek nie może zrozumieć samego siebie!

„Z całą pewnością św. Jan Paweł II wpisał się w moje życie w sposób podwójnie szczególny. Należę do pokolenia Jana Pawła II. Poza tym wpisał się on w moje życie jako ten, który został mi niejako powierzony przez Bożą Opatrzność, abym czuwał nad jego procesem beatyfikacyjnym” – powiedział portalowi PolskiFR.fr ks. prałat dr Sławomir Oder, niegdyś postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, obecnie ojciec duchowny kapłanów diecezji toruńskiej. 18 maja 2021 r. przypada 101 rocznica urodzin polskiego Papieża.

Ks. prałat dr Sławomir Oder wskazał najważniejsze aspekty nauczania Jana Pawła II, choć zaznaczył, że nie jest to łatwe ze względu na szeroki zakres przesłania Papieża. „Wydaje mi się, że kluczem do zrozumienia całego nauczania i podejścia do zagadnień teologicznych jest przede wszystkim jego nauczanie dotyczące człowieka i relacji z Chrystusem: Chrystus jako ten, który objawił pełnię człowieczeństwa, i który jest kluczem do zrozumienia człowieka. Człowiek bez Chrystusa nie może zrozumieć samego siebie. W konsekwencji nie może podejmować decyzji, które rzeczywiście miałyby charakter pozwalający mu na zrealizowanie całego swojego powołania i misji, którą ma w zamyśle Bożym. Moim zdaniem takim właśnie kluczowym zagadnieniem jest kwestia chrystologii i kwestia antropologii. Z tego później wynika wszystko” – zauważył ks. Oder.

Postulator procesu beatyfikacyjnego Papieża odniósł się również do elementu przesłania papieskiego, który dla niego osobiście ma szczególne znaczenie. „Dla mnie osobiście przesłaniem, które jest niezwykle istotne, jest to, które Jan Paweł II wskazał jako serce Ewangelii. Powiedział, że sercem Ewangelii są słowa zawarte w Prologu św. Jana, mówiące o tym, że tym, którzy przyjęli Chrystusa, Słowo dało możliwość, aby się stali dziećmi Bożymi. To jest poniekąd nawiązanie do poprzedniej kwestii” – powiedział ks. Oder.

„Najistotniejsze jest wejście w relację z Bogiem, która naznaczona jest dziecięctwem i ojcostwem. Stawia człowieka w postawie z jednej strony tego, który jest depozytariuszem Bożego zaufania, a z drugiej strony jako tego, na którego spada odpowiedzialność za istniejący świat. Nie jest to odpowiedzialność byle jaka. Jest to odpowiedzialność, która jest odpowiedzialnością tego, który ma zapewnione dziedzictwo w Bożym świecie. Człowiek jest dzieckiem Bożym, dziedzicem. Jan Paweł II mówił o tym w swojej encyklice ‘Redemptor Hominis’, która dla mnie pozostaje punktem odniesienia i zrozumienia późniejszego nauczania Jana Pawła II” – podkreślił postulator.

Kim dla ks. prałata dra Sławomira Odera tak osobiście był i jest Papież-Polak? „Św. Jan Paweł II wpisał się w moje życie w sposób podwójnie szczególny. Należę do pokolenia Jana Pawła II, którego okres dorastania, dojrzewania, wyborów życiowych naznaczony jest jego obecnością, jego nauczaniem. Poza tym wpisał się on w moje życie jako ten, który został mi niejako powierzony przez Bożą Opatrzność, abym czuwał nad jego procesem beatyfikacyjnym” – zaznaczył ks. Oder.

„Jan Paweł II dla mnie pozostaje wzorem człowieka, kapłana zakochanego w Bogu i zatroskanego o człowieka, prawdziwego duszpasterza. Kapłaństwo to było to, co przede wszystkim definiowało Jana Pawła II; kapłaństwo, które oznacza szczególną relację z Bogiem i wynikające z tej relacji zadanie wobec ludzi, których Bóg kapłanowi powierzył. Dla mnie to jest punkt odniesienia także w przeżywaniu mojego kapłaństwa” – powiedział portalowi PolskiFR.fr postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.

Jan Paweł II urodził się w Wadowicach (Małopolska) 18 maja 1920 r. Został ogłoszony błogosławionym 1 maja 2011 r., natomiast jego kanonizacja odbyła się 27 kwietnia 2014 r.

AH/PolskiFR.fr