Jan Bodakowski: Szok. Spotkałem zwolenników Mariusza Maxa Kolonki

Spacerując wieczorem bulwarami Wiślanymi spotkałem zwolenników Mariusza Maxa Kolonko, którzy zbierali podpisy na listach poparcia dla kandydatów swojej organizacji w wyborach parlamentarnych. Jak do tej pory tylko słyszałem o ambicjach reportera z USA stworzenia partii politycznej w Polsce, spotkaniach Kolonki z liderami partii patriotycznych, i popularności jego filmików na You Tube. Jednak zobaczyć zmaterializowanych zwolennika Revolution to jak zobaczyć yeti.

Mariusz Max Kolonko według Wikipedii jest „jest absolwentem dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i nauk politycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 80. XX w. jako student był prowadzącym audycję Zapraszamy do Trójki. W 1988 wyjechał do USA”. W 1992 był amerykańskim korespondentem TVP, TV4, TVN i CBS. Napisał książkę, pisywał do „Super Expressu”, „Focus Historia”, „Angory”, od maja „Newsweek”, „Rzeczpospolitej”. Występował w reklamach firmy ubezpieczeniowej Liberty Direct, „Newsweeka”. Współpracował też z Onetem i Superstacją. Jest inicjatorem „Komitetu Wyborczego Wyborców Patriotyczna Rewolucja Maxa Kolonko”. Ma swoje kanały na You Tube (jeden mający ponad 600 tysięcy subskrybentów i drugi mający ponad 400 tysięcy subskrybentów). Jego konto na Facebooku ma ponad 750 tysięcy polubień, a na Twitterze 148 tysięcy obserwujących.

Jak można się dowiedzieć z oficjalnej strony partii Kolonki, o niezwykle zabawnej nazwie r-us.com, „w dniu 22.08.2019 powstał KWW Patriotyczna Rewolucja Maxa Kolonko na bazie ruchu #R Revolution, wkrótce nowej partii politycznej #R Revolution. Inspiratorem i założycielem #R jest Max Kolonko, polski patriota, znakomity, charyzmatyczny dziennikarz, politolog, producent, reżyser i pisarz, były korespondent Białego Domu, twórca i właściciel najpopularniejszej w sieci – internetowej Telewizji – MaxTVGO”. Niewątpliwym wyrazem patriotyzmu jest używanie nieniepolskiej formy imienia i nazwy partii.

Mariusz Max Kolonko w programie Duma Narodowa w MaxTVGO.com stwierdził: „nazywamy się #RREVOLUTION bo dominujemy w ignorowanej przez establishment sferze ‘drugiego obiegu’ – w internecie. Jesteśmy #R jak Rewolucja. #R jak Republikanie. Jesteśmy młodzi, energiczni, jesteśmy patriotami, kochamy Polskę i nasz wspaniały Naród. Jest nas ponad 2 miliony! Mamy swoją telewizję – MaxTV, która w 2015 roku stworzyła ruch: “Mówię jak jest”, który pomógł politykom Prawa i Sprawiedliwości objąć władzę w Polsce. Ale politycy usadowili się wygodnie na stołkach i obiecują nam dobrobyt za “15 – 20 lat bo wcześniej się nie da”. Otóż da się! Jesteśmy #R jak Rewolucja. #R jak Republikanie. Jesteśmy młodzi, energiczni, jesteśmy patriotami, kochamy Polskę i nasz wspaniały Naród. Chcemy pracować dla siebie i sami dbać o nasze dzieci, bliskich, chorych i potrzebujących, jak syn dba o swego ojca a córka dba o swoją matkę. Chcemy sami wziąć naszą przyszłość w swoje ręce, zamiast wystawiać ją na pastwę polityków i ich szemranych zakulisowych układów. To my – a nie politycy – przyniesiemy Polsce Rewolucję Wiekopomnych Przemian bogacąc nas samych. Zbudujemy IV Republikę Polską!”.

Ze strony r-us.com można się dowiedzieć, że celami politycznymi #R REVOLUTION są:

„1. Władza sądownicza wybierana w wyborach powszechnych, tak samo jak władza ustawodawcza i wykonawcza oraz likwidacja Trybunału Konstytucyjnego, którego kompetencje przejmie Sąd Najwyższy.

2. Zmiana ustawy – „Kodeks Wyborczy” poprzez wprowadzenie E-votingu możliwości głosowania przez Internet (zwłaszcza dla środowisk polonijnych) oraz karty do głosowania (Voter ID card)

3. Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która zrównuje kwotę wolną od podatku dla wszystkich Obywateli z kwotą ustaloną dla posłów i senatorów. W obecnym stanie prawnym kwota wolna od podatku dla większości Obywateli rozliczających PIT wynosi 3.091 zł. To mniej niż w Botswanie i Maroku! Jednocześnie kwota wolna od podatku dla posłów i senatorów wynosi 30 451 zł. Politycy mają więc naliczoną niemal dziesięciokrotnie wyższą kwotę wolną od podatku.

4. Wyzwolenie przedsiębiorczości Polaków, głównie poprzez gruntowną reformę całego systemu podatkowego.

5. Wprowadzimy polonijny okręg wyborczy aby 20 milionowa Polonia miała swoją reprezentację w Sejmie

6. Referendum w sprawie prawa do posiadania broni w Polsce.

7. Reparacje wojenne od Niemiec w formie pomocy wojskowej dla państw wschodniej flanki NATO, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

8. Ograniczenie liczby posłów w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej do 100 w Sejmie i zlikwidowanie Senatu.

9. Ograniczenie udziału kapitału niemieckiego w mediach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Przeprowadzenie Narodowego referendum w sprawie zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych”. Ten ustani postulat świadczy albo o braku wiedzy o konsekwencjach JOW albo o chęci wyeliminowania środowisk prawicowych z życia politycznego.

Mariusz Max Kolonko w orędziu na 2019 rok w MaxTVGO.com stwierdził, że „Kilka lat temu rozpoczęliśmy rewolucję globalną: „Mówię Jak Jest”. Była to rewolucja, która rozpoczęła wiosnę narodów europejskich; była to rewolucja, która trwa do dziś, która obaliła rządy lewackie w Polsce a Ameryce dała nowego prezydenta – Donalda Trumpa (który mówi jak jest). Teraz, w Naszej #Rewolucji przechodzimy na szczebel narodowy, na szczebel lokalny. Nazwaliśmy ją „#R” jak Republikanie, #R- jak #Rewolucja. Jest to #Rewolucja, która łączy a nie dzieli, która buduje a nie niszczy. Jest to #Rewolucja, która stworzy nową polską republikę, Polskę silną, mocarstwową, bogatą, Polskę prezydencką, Polskę wolnych przedsiębiorców a nie zniewolonych podatników, Polskę moją, Twoją, Naszą i naszych dzieci, Polskę- Polaków rozsianych po całym świecie, których łączyć będzie nie tylko piękne, wspaniałe słowo: „Polonia” ale także Nasz Symbol – #R”.

W swoim orędziu Mariusz Max Kolonko stwierdził, że „rok 2019- to rok #Rewolucji! To jest Nasz rok! Okres koniunktury gospodarczej, który sprzyjał rządom PiS dobiega końca. Zobaczycie Państwo wielkie zmiany w Europie i na świecie. Będą to znaki na Niebie i Ziemi, że jesteśmy na dobrej drodze i na końcu tej drogi jest zwycięstwo. Dlatego, że takie jest przeznaczenie… Tak po prostu musi być… Nie my rozpaliliśmy ten ogień. Jak pisał Mickiewicz: „wewnętrznego ognia (Polski) sto lat nie wyziębi”. Ten ogień istniał w Polsce zawsze; zawsze istniał w polskim narodzie a Naród jest duszą Państwa. Nasz Naród jest rozproszony po całym świecie – przez polityków, którzy nie potrafili zadbać o to byśmy my, sami mogli zadbać o własny dobrobyt, więc musieliśmy szukać go gdzie indziej. Ale, gdziekolwiek jesteśmy, w jakimkolwiek miejscu na mapie… jesteśmy Polskim Narodem, który jest lojalny wobec swojej Ojczyzny, wobec kraju, w którym leżą kości naszych przodków, tych, którzy zbudowali warowne twierdze w Warszawie, Krakowie, Częstochowie, Lwowie, Poznaniu i na Wawelu, gdzie dzwoni Dzwon Zygmunta, który bił na trwogę ilekroć pojawił się ktoś, kto usiłował nam – daremnie- nasze wolności zabrać. Dziś Dzwon Zygmunta kołysze Sercem Polski, ku Naszej #Rewolucji, ku naszej przyszłości, ku naszemu przeznaczeniu. W roku 2019 niech Bóg błogosławi Polskę i jej Naród, niech Bóg błogosławi Amerykę- naszego sprzymierzeńca w tej #Rewolucji. Niech Bóg błogosławi Nas i Naszą #Rewolucję – #R – Polish Power”.

Komentując złudzenia niektórych wyborców związane z Mariuszem Maxem Kolonko muszę stwierdzić, że niezwykłe jest to, że można pokładać nadzieje w osobie, która nigdy nie mieszkała we współczesnej Polsce, używa egzaltowanych określeń znanych z ruchów religijnych, nazwała partie bardziej niedorzecznie niż Ryszard Petru, i zdaje się nie dostrzegać wielu problemów naszego kraju.