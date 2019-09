Jan Bodakowski: Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Seksistowskie hasła i apel o samobójstwa

Felek 22.9.19 18:51

Tak bardzo im sie oplaca. Szczegolnie ze wegiel sprowadzamy od nich. Teraz ruchy ludzi ktorzy chca zwrocic uwage na problemy klimatyczne swoim manifestem musza byc inspirowane. A to nie moze byc spontaniczny ruch obywatelski ? Poza tym trzeba byc idota by nie widziec zmian kilmatycznych ktorych doswiadczamy kazdego roku. Ale negowanie tego przez srodowiska zwiazane miedzy innym z kosciolem sa zrozumiale. Kosciol bal sie takich ruchow bo to oznaczalo odwrocenie ludzkiej uwagi od indoktrynacji koscielnej. Tak bylo z wieloma naukowymi odkryciami, miedzy innymi nazwanie Kopernika bluznierca po jego przelomowej pracy