Jakubiak OSTRO o 'występie' Owsiaka: Nie napuszczajmy na siebie młodych ludzi!

"To jest takie straszenie ludzi"-poseł Marek Jakubiak w "Kwadransie politycznym" TVP1 w taki sposób odniósł się do zachowania Jerzego Owsiaka, który na zakończenie swojego festiwalu Pol'and'Rock wyszedł na scenę i zaczął kląć jak szewc oraz... straszyć PiS-em.

"Możecie mnie zarąbać, ale nie zamknięcie mi mordy! To wy trwonicie moje pieniądze. Zabieracie Westerplatte. K…a, po co?! Od…dolcie się od Westerplatte! Wsadzicie mnie za to do pierdla? To znajdę tam kumpli i rozsadzimy to od środka"-wykrzykiwał Owsiak. Marek Jakubiak w TVP1 przypomniał, że lider WOŚP jest niekonsekwentny, gdyż-zapowiadając walkę z hejtem- sam używa mowy nienawiści, ale zauważa ją tylko u swoich adwersarzy.