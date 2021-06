Jak stworzyć stronę, która będzie wysoko w wynikach Google?

Internauci w sieci poszukują już niemal wszystkiego – od informacji, przez produkty, aż po usługi. Dla wielu firm strony www jest kluczowym źródłem klientów. Jeżeli mamy jakiś dylemat, chcemy szybko kupić jakiś przedmiot lub potrzebujemy np. usług ślusarza, to prawdopodobnie pierwszą rzeczą, którą zrobimy, jest przeszukanie wyszukiwarki Google.

Skutecznym sposobem na pozyskanie nowych klientów jest więc pozycjonowanie. Jak stworzyć stronę internetową, która będzie wysoko w wynikach wyszukiwania?

Tworzenie stron internetowych - jak ustalane są pozycje stron www?

Internauci, którzy wpisują w wyszukiwarkę Google konkretne słowa, jako wynik swojego zapytania dostają listę stron www. Kolejność tych stron jest ustalana przez tajemnicze algorytmy Google.

Analizują one i przeliczają niemal kilkaset czynników, które wpływają na ranking danej witryny. Na tej podstawie ustalana jest odpowiednia pozycja strony dla danego słowa kluczowego.

To ten czynnik powinniśmy brać pod uwagę, gdy tworzenie stron internetowych jest jeszcze na etapie początkowym.

Strony internetowe - najważniejsze są słowa kluczowe

Projektowanie stron internetowych to proces, który powinien od samego początku uwzględniać pozycjonowanie stron internetowych. Nie ma co ukrywać, ważnym jak nie najważniejszym czynnikiem w przypadku tworzenia stron www oraz pozycjonowania jest odpowiedni dobór właściwych słów kluczowych.

Najczęściej właściciele strony internetowej nie ma pojęcia, jakie słowa kluczowe są istotne z perspektywy jego firmy i jak wyszukują witrynę potencjalni klienci. Tworzenie stron www powinno zawierać ten aspekt.

Za pomocą zaawansowanych programów, jak Planer Słów Kluczowych, jesteśmy w stanie stwierdzić popularność danej frazy i wyłonić nowe, które podpowiada system i z których korzystają klienci, wyszukując podobne firmy do naszych.

Dobierając odpowiednie słowa kluczowe, można również podpatrzeć działania konkurencji. Ważne, aby lista zawierała słowa, które są faktycznie wyszukiwane.

Strona internetowa - dlaczego pozycjonowanie stron jest konieczne?

Internet to miejsce, gdzie istnieje mnóstwo stron, które dotyczą tych samych lub podobnych rzeczy. Jeżeli na przykład tworzymy stronę internetową sklepu z odzieżą, to musimy liczyć się z tym, że zaraz po uruchomieniu e-sklepu będzie on praktycznie niewidoczny w wyszukiwarce.

Wysoko w wyszukiwarce Google pojawiają się tylko te serwisy, które są odpowiednio zoptymalizowane i posiadają odpowiednio dużo wartościowej treści oraz linki zewnętrzne. Duże znaczenie ma także wiek domeny. Im starsza tym jest łaskawiej traktowana przez algorytmy Google i strony www są wyżej w wynikach wyszukiwania. Ważne jest także to, aby podczas procesu tworzenia stron internetowych nie zapomnieć, żeby były one dobrze odczytywane przez urządzenia mobline. Tym charakteryzują się responsywne strony internetowe.

Bez pozycjonowania nie mamy szans z poziomem, które reprezentują inne strony www, a dotarcie do potencjalnych klientów będzie bardzo utrudnione. Należy zauważyć, że pozycjonowanie konieczne jest nie tylko w przypadku nowo stworzonych stron internetowych, ale też tych, które działają już jakiś czas.

