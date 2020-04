Jak Polacy oceniają przygotowanie rządu na epidemię?

adrian manowski 13.4.20 12:20

A to my w ogole mamy jakas epidemie?



Bo pan prezes jasno pokazuje, ze tej epidemi nie ma, skoro kasta rzadzaca robi sobie impreze z najwazniejszymi osobami w kraju z cala grupa reporterow bez przestrzegania jakichkolwiek rekstrykcji z powodu kwarantanny kiedy reszta Polakow grzecznie ma siedziec w domu i czekac az jasnie pan prezes laskawie zwolni milicje od ladowania mandatow za to ze ktos smial opuscic dom bez pozwolenia wladz.



Ps widac ze katastrofa sprzed 10 lat naszych kochanych politkow niczego nie nauczyla, Ciekawe czy tym razem Tusk bedzie winny jak caly rzad po tej imprezie wyladuje pod respiratorem bo jak zwykle wszystkie srodki ostroznosci ktos stwierdzil ze ich nie dotycza.