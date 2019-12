Jak Hołownia zareagowałby na atak Putina? Kandydat odpowiada

Marek21 31.12.19 9:47

Ale on nie odpowiadał akurat na pytanie o atak!

To już Fronda sobie skonfabulowała.

A jak by się zachował naprawdę?

Kto to wie?

Może by do ostatniego bronił przyczółka nad Odrą by premier i prezydent zdążyli uciec do bezpiecznych Niemiec?