Jachira szydzi z patriotyzmu. Ojczyzna i ,,włoszczyzna''. Internauci bezlitośni

Stan 21.9.19 19:39

To obrazuje, jakimi "inteligentami", jakimi "fachowcami" dysponuje PO. Przecież za ten język wystawiono ją do Sejmu. Oni robią kabaret z Ojczyzny. Gajewska zamknęła się w klatce, strasząc rządami PIS i za to dostała się do Sejmu. Co się dzieje z ludźmi, czy im rozum uleciał w kosmos?Boże, co by było, gdyby tacy ludzie rządzili. Czy oni mają Polaków za durniów, że na takich durniów mamy głosować?