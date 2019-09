Jachira: Dzięki takim jak ja, Kaczyński przegra

Alojzy Cedzidło 25.9.19 10:52

Ciekawa logika . Kaczyński przegra ...Chociaż jak by się zastanowić , to jest w tym trochę racji . No bo tak . Kaczyński dziki pani Klaudii raczej nie przegra . Może jednak wraz z PiS-em zrezygnować z rządzenia . I wtedy się ,,zacznie " Zaczną rządzić ,, jachiropodobni". Rzadzić w myśl ich zasady ,,Nie bo nie " , lub ,,to nie moja ręka " I zacznie się ,,demokracja " w wydaniu # sokzburaka , # silni razem , czyli walka o każdy stołek z dobrą kasą .,,Pinieniędzy " nie będzie . Więzienia zapełnia się pisowcami. Po jakimś czasie obecni adoratorzy ,,totalnych " chwycą za kłonice i rozpiepsza w straonę Brukseli , całe to towarzystwo nie przyznające się do swoich rąk . Głupie ? Pewno ,aż głupie . Ale czy niemożliwe ? Aaa .. za wszystko my wsztscy zapłacimy . Zwłaszcza ci z,, przeciętna ''