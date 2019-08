Jacek Sasin: ''Zdecydowanie nie'' dla związków partnerskich

Krzysz 12.8.19 12:35

W Konstytucji RP jest zapis:

"Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny"



Więc osoby nieheteronormatywne, lub po prostu homoseksualne, walczą o to co im się należy, czyli nie tylko równość wobec prawa ale też o równość w prawie. Czyli możliwość tworzenia związków uznawanych przez instytucje państwowe i instytucje kredytowe.



Jeżeli osobom wyznającym tradycyjne wartości nie w smak nazywanie związków osób homoseksualnych rodziną, to można to nazywać jak się chce: "klan", "plemię", "quasi-rodzina" i problem z głowy.



A ten strach przed pozwoleniem osobom homoseksualnym adoptować dzieci też jest absurdalny... tak jakby dziecko miało się zarazić homoseksualizmem od adopcyjnych rodziców. Orientacji seksualnych się nie nabywa, tylko się je ma.



Warto posłużyć się tym powiedzonkiem : "żyj i daj żyć innym".