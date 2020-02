Jacek Ozdoba: Oni najchętniej obaliliby rząd siłą!

JS 17.2.20 8:58

Ziemskie metody walki z nieprzyjacielem to min. analiza i wyciąganie na jaw niewygodnych faktów osłabiających przeciwnika, przebiegłość, demaskowanie obłudy, cierpliwość, wytrwałość w znoszeniu ataków, wiedza, zgodne działanie zespołowe co jest słabym punktem naszego Narodu i oczywiście atak informacyjny. Ale to nie wystarczy wobec przebiegłości i możliwości niewidzialnych nieprzyjaciół, o których istnieniu można dowiedzieć się z udokumentowanych egzorcyzmów. Bez zanoszenia wszystkich ziemskich spraw do Jezusa, szatan nas OGRA !!!

Króluj nam Chryste - NIE antychryście

Pozdrawiam