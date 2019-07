Iszczuk: Wybory na Ukrainie. Oligarchowie i prorosyjscy lalkarze będą mieli swój własny parlament kieszonkowy?

Rok temu ostrzegałem, że ryzyko wzmocnienia sił prorosyjskich, a więc antypolskich i antyzachodnich, na Ukrainie jest absolutnie realne. Powtórzę tę prognozę ponownie. Zwycięstwo partii Zełenskiego Sługa Narodu w przedterminowych wyborach do Rady Naiwyższej Ukrainy może znacznie osłabić państwo ukraińskie i spowodować konsolidację obozu prokremlowskiego, co nieuchronnie doprowadzi do eskalacji cywilizacyjnego i geopolitycznego konfliktu na Ukrainie. Ewentualny sukces kremlowskiej operacji „Prorosyjska Ukraina” dla Polski oznaczałby katastrofę geopolityczną.